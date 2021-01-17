Почта Деда Мороза в Москве получила более 45 тысяч посланий

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В Москве завершилась акция «Почта Деда Мороза», проходившая с 18 ноября по 15 января. Получено более 45 тыс. посланий.
Почта Деда Мороза в Москве получила более 45 тысяч посланий
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«У многих семей есть новогодняя традиция — посылать Деду Морозу письма с пожеланиями, мечтами и планами. Дети и взрослые делятся с ним счастливыми историями из своей жизни, рассказывают о домашних питомцах, прикрепляют поздравительные открытки и стихи», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Ответы будут высланы на все письма, где указан обратный адрес.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала о вере детей в Деда Мороза.

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