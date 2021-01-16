Актёр Владимир Конкин переболел коронавирусом

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Заслуженный артист России Владимир Конкин переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Он находится дома под наблюдением врачей.
Актёр Владимир Конкин переболел коронавирусом
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора актёра Елену Переслени.

«Он вылечился от коронавируса. У него ещё пневмония, он дома находится под наблюдением врачей», — рассказала она.

По словам Переслени, Конкин заболел 27 декабря. Она добавила, что актёр лечился амбулаторно. Сейчас его самочувствие улучшилось. 

Переслени добавила, что самый тяжёлый период болезни пришёлся на новогодние праздники.

«Его уже выпускают, сейчас гулять идём с ним. Ему нужен свежий воздух, реабилитация», — сказала она.

28 декабря стало известно, что актрису Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.

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