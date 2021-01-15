В Московском регионе ожидаются снегопад и метели

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В Московском регионе прогнозируются снегопады и метели.
В Московском регионе ожидаются снегопад и метели
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«Ночью в субботу снег небольшой, по области — умеренный, а днём уже умеренный в Москве и местами сильный — в области. Будут и метели, так как порывы ветра будут достигать 15 м/с. В воскресенье тоже ещё небольшой снег», — приводит ТАСС слова главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой.

Она отметила, что «высота снежного покрова подрастёт на 8—9 см», он будет немного выше нормы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи побит температурный рекорд 1968 года.

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