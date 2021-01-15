Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в выходные.

«В субботу Московский регион окажется под влиянием циклона, ночью пройдёт небольшой снег, в Москве температура опустится до -19...-17 °С, по области -22...-17 °С. Ветер северный, северо-западный, умеренный, 5—10 м/с, днём пройдёт умеренный снегопад, по области местами он может оказаться и сильным, возможна метель», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, днём в столице ожидается -15...-13 °С, в области — до -18 °С.

Как отметила Макарова, снег в воскресенье пройдёт лишь ночью. В Москве прогнозируется -20 °С, по Подмосковью -23...-18 °С. Днём переменная облачность без осадков, -17...-15 °С в столице, -20...-15 °С по области.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи побит температурный рекорд 1968 года.