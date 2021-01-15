Елена Камбурова прокомментировала сообщение о смерти Бориса Грачевского

Певица и актриса Елена Камбурова прокомментировала сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

«Это действительно было очень приятное содружество», — заявила в беседе с ФАН Камбурова, исполнившая заглавную песню киножурнала.

По её словам, очень жаль, что время идёт и оно беспощадно.

«Хотя у нас с Борисом Юрьевичем не настолько были тесные отношения, чтобы абсолютно понять то, какой он, но точно знаю, что он был хорошим человеком», — добавила певица.

Соболезнования в связи со смертью Грачевского также выразил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Человек щедрой души, он посвятил своё творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Весёлые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала «Ералаш» воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий», — сказал Собянин.

Он отметил, что светлая память о Грачевском навсегда сохранится в сердцах людей.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.