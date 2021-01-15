Владимир Басов — младший поделился воспоминаниями о работе с Борисом Грачевским

Актёр и режиссёр Владимир Басов — младший поделился воспоминаниями о работе с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским.

«В «Ералаше» я сыграл ещё старшеклассником — вожатого в 1974-м году. Потом, в 1980-м, играл журналиста, в 1992-м сделал два сюжета как режиссёр. А потом и сын мой Ваня снимался в 1993-м... Так что с журналом наша семья связана кровно, а Боря в моей жизни с детства», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, они часто виделись и на работе, поскольку «Ералаш» снимался на студии имени Горького, где Басов-младший был штатным артистом, всё время что-то озвучивал, дублировал.

«Не помню его унылым. Возможно, настроение было и плохим — но он всегда улыбался», — добавил актёр.

В свою очередь, Богдана Петриченко, мать актёра Олега Петриченко, рассказала, что всегда мечтала сыграть в «Ералаше», и эту мечту воплотил сын.

Мальчик снялся в проекте в 2017 году. В настоящее время ему десять лет, он намерен продолжить обучение профессии актёра.

«Именно съёмки в «Ералаше» дали ему этот старт, и думаю, можно Бориса Юрьевича назвать нашим духовным отцом», — заявила Петриченко в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.