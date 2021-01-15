Аркадий Инин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского
- РИА Новости
«Пока не укладывается в голове, что Бори нет. Мы сейчас перезваниваемся с друзьями, и ото всех слышу одно и то же: «Ну как же так?» Были уверены, что с ним не может этого произойти. Он же отметал все тёмные, теневые моменты жизни», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
По словам Инина, он не знал и вряд ли ещё узнает более жизнерадостного, более жизнелюбивого человека, чем Грачевский.
Со своей стороны, исполнительница главной роли в одной из серий «Ералаша» Екатерина Болотина в беседе с ФАН отметила, что очень благодарна Грачевскому и всем, кого он объединил своим проектом.
«Побольше бы таких светлых и добрых людей, как Борис Юрьевич», — сказала она.
Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О его госпитализации стало известно 28 декабря.