Режиссёр «Ералаша» рассказал о перспективах проекта после смерти Грачевского

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Режиссёр Владимир Панжев, проработавший в «Ералаше» более 30 лет, рассказал о перспективах проекта после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского.
Режиссёр «Ералаша» рассказал о перспективах проекта после смерти Грачевского
  • РИА Новости

«Это вопрос, конечно, очень сложный. Я боюсь прогнозировать, но, к сожалению, я не жду ничего, в общем. Нет особых надежд», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у любого творческого проекта должен быть в руководстве серьёзный творческий человек, творческий коллектив.

Со своей стороны, актёр Андрей Ильин в беседе с ФАН назвал смерть Грачевского большой утратой.

«Я потерял товарища, друга, прекрасного собеседника. Очень доброго, душевного, искромётного», — отметил он.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.

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