Умер актёр Александр Воробьёв

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Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни.
Умер актёр Александр Воробьёв
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы театра, артист скончался после продолжительной болезни. Она также уточнила, что это была не коронавирусная инфекция.

Ранее стало известно, что российский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни.

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