Умер актёр Александр Воробьёв

Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

«Умер наш любимый артист Александр Воробьёв. Он был занят во многих популярных спектаклях театра», — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы театра, артист скончался после продолжительной болезни. Она также уточнила, что это была не коронавирусная инфекция.

Ранее стало известно, что российский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни.