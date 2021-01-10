Умер актёр театра и кино Максим Браматкин

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Российский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Максим Браматкин умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг Донатас Грудович.
Умер актёр театра и кино Максим Браматкин
  • Максим Браматкин
  • Facebook
  • © Донатас Грудович

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым годом, извини, я спал». Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него», — написал он в Facebook.

По словам Грудовича, последнее время артист был очень дисциплинирован и «расцветал в кадре, но угасал дома без работы».

Как пишет РИА Новости, Браматкин родился в Москве в 1980 году. В 2001-м он окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щукина.

Браматкин выступал на сценах Театра имени Вахтангова и Театрального товарищества Олега Меньшикова. Он известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев».

Его последняя роль — крепостной крестьянин в «Гусаре».

7 января стало известно, что народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни.

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