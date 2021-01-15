Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

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Актёр Леонид Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
  • РИА Новости

«Дружили и сотрудничали. И даже планы у нас какие-то были. Ждали, когда закончится эта пандемия. Были планы с «Ералашами», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Грачевский всегда был полон жизни, никогда не производил впечатление человека, о котором нужно заботиться.

«Он обо всех заботился», — добавил Ярмольник.

Со своей стороны, актриса и телеведущая Яна Поплавская в беседе с Life.ru заявила, что Грачевский запомнился ей вечным хулиганом, который всегда смеялся.

«Такой взрослый невзрослый человек. В этом-то и был его какой-то шик, исключение. Он не боялся быть смешным — это большая редкость для мужчины. Боре было абсолютно всё равно, он смеялся, хохотал, рассказывал смешные анекдоты, ерунду, мог прыгать. И в этом была действительно его удивительная свобода», — отметила она.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря 2020 года.

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