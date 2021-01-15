Юлий Гусман выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

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Телеведущий, режиссёр Юлий Гусман выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Юлий Гусман выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
  • РИА Новости

«Когда из жизни уходит сильный, может быть, не по цифрам, но молодой отец, молодой муж, молодой режиссёр, один из создателей «Ералаша», человек с замечательным талантом, это ужасно», — заявил Гусман в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Грачевский был добрым, весёлым человеком, одним из художников, которые останутся на все времена.

«Когда коварная, страшная и беспощадная болезнь внезапно обрывает жизнь полного любви, полного творческих планов человека, хочется думать о том, что надо стараться делать всё возможное, чтобы сломить эту проклятую эпидемию», — отметил он в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.

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