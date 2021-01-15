Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, народный артист, член Совета при президенте по культуре и искусству, прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

«Мы очень дружили и часто общались. Он всегда посещал спектакли с моим участием, особенно любил ходить в зимнее время на «Щелкунчика»... К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние», — сказал артист.

Цискаридзе вспомнил, как снялся в одном из эпизодов «Ералаша».

«Я ему всё время говорил: «Борь, я всё своё детство не мог понять, где вы берёте детей, которых снимаете. Ну почему я не знал, куда прийти на кастинг». Мы смеялись на этот счёт. Он мне сказал, что снимет меня. Он придумал сюжет специально для меня и сказал, что я могу играть только Николая Цискаридзе. Они придумали сюжет и сняли. Это было очень забавно, потому что мы снимали в обыкновенной школе и было много смешных моментов. С Борей связано много разных весёлых и юморных моментов в жизни», — добавил он.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.