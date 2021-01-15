МЧС выпустило в Приморье экстренное предупреждение из-за снегопада

Днём 15 января в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды. ГУ МЧС края ранее объявило экстренное предупреждение.

Как передаёт vostokmedia.com, сильный снегопад обрушится на южную и центральную части края, в связи с чем все оперативные службы Приморья работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморья, с 15 по 16 января в крае ожидаются обильные осадки — на юге и центре региона за 12 часов выпадет от 10 до 18 мм снега.

В Приморье объявлено круглосуточное дежурство по уборке дорог от льда и снега.

Как ранее сообщал портал URA.RU, 15 января сильные снегопады также ожидаются в Свердловской области.