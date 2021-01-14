Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на Крещение.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что температурный режим сейчас как минимум на 7 °С ниже климатической нормы.

В пятницу, 15 января, ожидается до -19...-21 °С в Москве, до -18...-23 °С в Московской области, а в начале следующей недели ожидается -20...-25 °С.

«В крещенскую ночь ожидается натекание облачности с приближением циклонического вихря. Поэтому пасмурно, небольшой снежок локальный. Это облачное покрывало будет оберегать от чрезмерного выхолаживания», — сообщил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить