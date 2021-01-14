Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на Крещение.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что температурный режим сейчас как минимум на 7 °С ниже климатической нормы.

В пятницу, 15 января, ожидается до -19...-21 °С в Москве, до -18...-23 °С в Московской области, а в начале следующей недели ожидается -20...-25 °С.

«В крещенскую ночь ожидается натекание облачности с приближением циклонического вихря. Поэтому пасмурно, небольшой снежок локальный. Это облачное покрывало будет оберегать от чрезмерного выхолаживания», — сообщил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января.