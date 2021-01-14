Метеоролог предупредил о надвигающихся на Свердловскую область снегопадах

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Сильные снегопады ожидаются в Свердловской области 15 января. Об этом рассказала главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
Метеоролог предупредил о надвигающихся на Свердловскую область снегопадах
  • РИА Новости

«В ближайшие дни нас ожидают интенсивные снегопады. Осадки начнут выпадать 15 января днём, обильный снег будет идти и послезавтра», — рассказала URA.RU Шепоренко.

Она отметила, что морозы отступят, но ненадолго.

«Уже завтра, 15 января, нас ждёт смягчение. Через два дня холод снова накроет область. Однако через короткое время температура снова поднимется. Такие колебания ждут нас все ближайшие дни», — заключила Шепоренко.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.

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