В Минкультуры прокомментировали смерть Грачевского

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

«Ушёл из жизни замечательный кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель любимого многими поколениями зрителей нашей страны детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России Борис Юрьевич Грачевский», — цитирует ТАСС телеграмму.

По словам Любимовой, Грачевский «был выдающимся организатором, неравнодушным и увлечённым человеком».

Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни 14 января.