В Минкультуры прокомментировали смерть Грачевского
«Ушёл из жизни замечательный кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель любимого многими поколениями зрителей нашей страны детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России Борис Юрьевич Грачевский», — цитирует ТАСС телеграмму.
По словам Любимовой, Грачевский «был выдающимся организатором, неравнодушным и увлечённым человеком».
Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни 14 января.