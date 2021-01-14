«Мосфильм» начал работу над фильмом «Владивосток»

Киноконцерн «Мосфильм» сообщил о запуске в производство полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Владивосток».

Как сообщает пресс-служба киноконцерна, в настоящий момент идёт подготовительная работа в рамках проекта. Съёмочная группа успела побывать в будущих локациях ленты. Несколько дней назад начались кинопробы для артистов.

Действие картины разворачивается в наши дни. Центральные персонажи фильма — искательница приключений и военный, который скрывается от правосудия.

Режиссёром-постановщиком ленты выступит Антон Борматов («Ольга», «Хиромант», «Околофутбола»). Сценарий написал Алексей Бузин («Анна Каренина. История Вронского»). По его словам, фильм представляет из себя драму в форме остросюжетного кино.

«Идея картины навеяна знаменитым фильмом «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне с блистательными Жаном Габеном, Мишелем Симоном и Мишель Морган в главных ролях. В какой-то мере это наша дань и признание в любви к старому французскому кино и тем мастерам, которые его делали. Но, безусловно, наш фильм — это самостоятельное произведение о нашей современности, о сегодняшних людях, их чувствах, страстях, проблемах», — отметил сценарист.

Работа над картиной началась в декабре 2020 года. Ожидается, что съёмки пройдут в марте-апреле 2021-го. Большая часть материала будет снята во Владивостоке. Премьера состоится осенью 2021 года.

Генеральным продюсером фильма выступит Карен Шахназаров. Также уже известно, что производством будут заниматься оператор-постановщик Александр Тананов, звукорежиссер Виталий Рощупкин, художник по костюмам Елена Дронова и художник-постановщик Владислав Жоров.

Ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил ситуацию с «Ленфильмом».