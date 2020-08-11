Шахназаров оценил ситуацию с «Ленфильмом»

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Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров оценил ситуацию с «Ленфильмом».
Шахназаров оценил ситуацию с «Ленфильмом»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В 1990-е перед «Мосфильмом» и «Ленфильмом» встал вопрос — оставаться государственными предприятиями или пойти на акционирование. Мы выбрали первый вариант, так как не хотели терять права на свою фильмотеку, которая была тогда единственным источником дохода», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, «Ленфильм» пошёл другим путём и потерял права на золотую коллекцию. Как считает Шахназаров, это основная причина сегодняшних проблем студии.

Он выразил мнение, что «Ленфильму» прежде всего нужно создавать мощную технологическую базу, которая бы обеспечила широкий спектр услуг для производителей кино и телевидения.

«Ну и, конечно, надо возвращать права на золотую коллекцию», — добавил Шахназаров.

Ранее НТВ сообщало, что студия «Ленфильм» открылась для посетителей.

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