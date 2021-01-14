Более 60 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве

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Более 60 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники привлечены к ликвидации последствий снегопада в Москве.
Более 60 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«За прошедшие восемь часов, с нуля часов сегодняшнего дня, выпало уже 9 см, в отдельных местах — до 10 см снега», — цитирует Интерфакс заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Он отметил, что в 02:00, 05:00 и в 10:00 четверга в Москве были организованы работы по повсеместному прометанию и уборке снега.

Также заммэра призвал владельцев автомобилей воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.

Ранее стало известно, что облачная погода, сильный снег с метелью и гололедица ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 14 января.

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