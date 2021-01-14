В Москве и области синоптики прогнозируют метель и гололедицу

Облачная погода, сильный снег с метелью и гололедица ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 14 января.

Об этом пишут «Известия».

В столице днём ожидается -10…-12 °С, в ночь на 15 января может похолодать до -18 °С мороза.

В Московской области в дневное время температура будет колебаться от -5 °С до -15 °С, а ночью может похолодать до -25 °С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер северо-восточный 5—10 м/с с порывами до 17 м/с.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Курганской области синоптики предсказывали похолодание до -35 °С.