«Херсонес Таврический» принял более 24 тысяч экскурсантов в 2020 году

Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 24 тыс. экскурсантов в 2020 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Проведено почти 1,8 тыс. экскурсий — как обзорных, так и тематических, в том числе ночных.

В рамках акции «Музей для врачей» учреждение приняло более 600 медиков из разных регионов России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.