«Херсонес Таврический» принял более 24 тысяч экскурсантов в 2020 году
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.
Проведено почти 1,8 тыс. экскурсий — как обзорных, так и тематических, в том числе ночных.
В рамках акции «Музей для врачей» учреждение приняло более 600 медиков из разных регионов России.
Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.