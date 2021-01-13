«Херсонес Таврический» принял более 24 тысяч экскурсантов в 2020 году

Короткая ссылка
Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 24 тыс. экскурсантов в 2020 году.
«Херсонес Таврический» принял более 24 тысяч экскурсантов в 2020 году
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Проведено почти 1,8 тыс. экскурсий — как обзорных, так и тематических, в том числе ночных.

В рамках акции «Музей для врачей» учреждение приняло более 600 медиков из разных регионов России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить