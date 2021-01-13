В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе и феврале

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал о погоде в стране в январе и феврале.

«Данные за последние 30 лет показывают: средняя температура в декабре — это примерно минус пять, в январе — минус шесть с небольшим, в феврале — минус 6,4», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, зима не будет ровной, ожидаются и оттепели, и приливы холода, а периоды, когда температура может опускаться до -15 °С и даже до -25 °С, вполне реальны.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.