В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе и феврале
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- РИА Новости
«Данные за последние 30 лет показывают: средняя температура в декабре — это примерно минус пять, в январе — минус шесть с небольшим, в феврале — минус 6,4», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, зима не будет ровной, ожидаются и оттепели, и приливы холода, а периоды, когда температура может опускаться до -15 °С и даже до -25 °С, вполне реальны.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.