Метеоролог оценил надёжность длительных прогнозов погоды

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков оценил надёжность длительных прогнозов погоды.
Метеоролог оценил надёжность длительных прогнозов погоды
  • РИА Новости

«Основой для прогноза погоды являются данные, которые приходят с метеорологических станций. Прогноз погоды, как физико-математическая задача, начинается с условий», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, точный прогноз по температуре воздуха можно дать на семь — десять дней, а самый точный прогноз будет в течение трёх дней.

По мнению Старкова, прогнозы на следующий сезон носят очень приближённый характер и не могут быть детализированными.

«Прогноз погоды никогда не может быть абсолютно точным, это только прогноз — научно обоснованное будущее состояние атмосферы», — сказал эксперт.

Он добавил, что по мере развития технологий и усовершенствования прогностических систем точность будет повышаться, но она никогда не будет 100%-ной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.

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