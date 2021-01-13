Метеоролог оценил надёжность длительных прогнозов погоды
- РИА Новости
«Основой для прогноза погоды являются данные, которые приходят с метеорологических станций. Прогноз погоды, как физико-математическая задача, начинается с условий», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил эксперт, точный прогноз по температуре воздуха можно дать на семь — десять дней, а самый точный прогноз будет в течение трёх дней.
По мнению Старкова, прогнозы на следующий сезон носят очень приближённый характер и не могут быть детализированными.
«Прогноз погоды никогда не может быть абсолютно точным, это только прогноз — научно обоснованное будущее состояние атмосферы», — сказал эксперт.
Он добавил, что по мере развития технологий и усовершенствования прогностических систем точность будет повышаться, но она никогда не будет 100%-ной.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.