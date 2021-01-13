Эксперт рассказал, как долго можно хранить новогоднюю ель

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, как долго можно хранить новогоднюю ель.

«Обычно ёлку держат дома до старого Нового года, а потом уже выбрасывают. Это разумно, поскольку если ёлка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если в помещении влажно, то по древесине может дальше развиваться плесень, но с учётом сухого воздуха в квартирах в данном случае эта опасность преувеличена.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 15 января в Подмосковье откроют около 200 точек, где можно будет сдать на утилизацию новогодние деревья — ели, сосны, пихты.