В Подмосковье откроют около 200 точек для утилизации новогодних деревьев

С 15 января в Подмосковье откроют около 200 точек, где можно будет сдать на утилизацию новогодние деревья — ели, сосны, пихты.

Об этом сообщает телеканал «360».

И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что точки появятся в 18 городских округах.

«Более 200 точек в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королёве, Красногорске, Химках и других городах региона будут принимать сосны, ёлки и пихты», — сказал Воскресенский.

Пункты будут работать до 15 февраля.

Ранее, по сообщениям телеканала «Звезда», в Москве рассказали об акции по утилизации новогодних елей «Ёлочный круговорот».