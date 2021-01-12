В Подмосковье откроют около 200 точек для утилизации новогодних деревьев

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С 15 января в Подмосковье откроют около 200 точек, где можно будет сдать на утилизацию новогодние деревья — ели, сосны, пихты.
В Подмосковье откроют около 200 точек для утилизации новогодних деревьев
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что точки появятся в 18 городских округах.

«Более 200 точек в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королёве, Красногорске, Химках и других городах региона будут принимать сосны, ёлки и пихты», — сказал Воскресенский.

Пункты будут работать до 15 февраля.

Ранее, по сообщениям телеканала «Звезда», в Москве рассказали об акции по утилизации новогодних елей «Ёлочный круговорот».

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