В Подмосковье откроют около 200 точек для утилизации новогодних деревьев
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что точки появятся в 18 городских округах.
«Более 200 точек в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королёве, Красногорске, Химках и других городах региона будут принимать сосны, ёлки и пихты», — сказал Воскресенский.
Пункты будут работать до 15 февраля.
Ранее, по сообщениям телеканала «Звезда», в Москве рассказали об акции по утилизации новогодних елей «Ёлочный круговорот».