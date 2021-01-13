Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на Крещение

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в Московском регионе в ближайшие несколько дней.

«У нас сегодня вечером и в ночь на 14 января — облачно, снег, местами сильный, метель, снежные заносы… Температура в ночь ожидается -16…-14 °С, по области — до -18 °С местами. Днём завтра — -12…-10 °С, местами до -15 °С. На юге области до -5 °С, то есть с юга тепло, а по северо-востоку холод», — рассказал специалист.

По словам Цыганкова, в последующие дни можно ожидать плавного понижения температуры.

«В пятницу у нас облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, северный — 6—11 м/с, температуры ночью будут понижаться плавно: -18…-16 °С, местами по области до -25 °С, это ближе к Костроме. Днём в пятницу -16…-14 °С, по области до -18 °С. В субботу облачно, метель может быть местами. Температура в ночь на субботу -19…-17 °С, по области до -22 °С. Днём -15…-13 °С, по области до -18 °С по северо-востоку. В воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег местами. Ночью -25…-20 °С в воскресенье, и этот холод сохраняется на день, то есть днём -20…-15 °С», — пояснил он.

Синоптик добавил, что потихоньку холод будет отступать, в понедельник будет уже теплее на пару градусов.

«Ночью: -23…-18 °С, днём: -15…-10 °С, и во вторник, на Крещение, у нас без осадков, ветер южный, слабый. В ночь температура, предварительно, -16…-11 °С, днём — -10…-5 °С», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января в Пермском крае ожидаются сильные морозы, в некоторых районах температура воздуха снизится до -40 °C.