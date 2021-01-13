Синоптики предупредили о морозах до -40 °C в Пермском крае
- РИА Новости
«Ночью 14 января местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз — -38...-40 °С», — говорится в сообщении регионального Министерства территориальной безопасности.
Отмечается, что главы районов были проинформированы о неблагоприятном прогнозе.
Гражданам рекомендовано по возможности отложить длинные прогулки и поездки на автомобиле.
Ранее стало известно, что в ряде районов Сахалина ожидаются сильный снег, метель и ветер до 22 м/с.