В десяти районах Сахалина прогнозируют метель

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В ряде районов Сахалина ожидается сильный снег, метель и ветер до 22 м/с.

Как сообщает astv.ru, 14 января на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется сильный снег (7—19 мм) и метель.

Непогода также ожидается в Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах.

Как отмечается, с утра на побережье районов Сахалина скорость ветра достигнет 17—22 м/с.

В областном управлении МЧС подчеркнули, что в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. 

Ранее начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал о циклоне, который ожидается в Приморье 15 января.

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