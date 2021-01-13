Синоптики предупредили о метели и штормовом ветре в Приморье

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Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал о циклоне, который ожидается в Приморье 15 января.

Синоптики прогнозируют снегопад, штормовой ветер, метель и снежный накат.

«Пойдёт приличный снег, более плотный и не такой пушистый, как накануне, усилится ветер до штормового, образуется метель, а на дорогах — снежный накат», — цитирует vostokmedia.com Кубая.

Отмечается, что снегопад к вечеру пятницы, 15 января, будет лишь набирать силу. Начальник Примгидромета посоветовал работодателям подумать о том, чтобы отпустить сотрудников с работы пораньше. Это позволит разгрузить общественный транспорт.

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