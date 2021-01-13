МЧС Крыма предупредило о штормовом ветре в ближайшие часы

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В Крыму в ближайшие три часа и до конца текущих суток ожидается штормовой ветер. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
МЧС Крыма предупредило о штормовом ветре в ближайшие часы
  • РИА Новости

«В ближайшие один-три часа и до конца суток 13 января в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 20—25 м/с», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Кроме того, МЧС объявило штормовое предупреждение о сильном дожде в течение дня, переходящем вечером в снег.

Ранее руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в среду, 13 января, на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а на следующей неделе ожидается до -15 °С.

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