Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за непогоды

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В Воронежской области из-за сильного снегопада объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС России.
Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за непогоды
  • РИА Новости

«От Воронежского центра по гидрометеорологии… получено «штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды». Со второй половины дня 13 января и в течение ночи 14 января по Воронежской области и в Воронеже ожидается местами очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ, снежных заносов на дорогах и отмены авиарейсов. 

Ранее в УМВД России по Приморскому краю сообщили, что въезд большегрузным автомобилям на территорию Владивостока закрыт из-за непогоды.

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