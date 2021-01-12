Стала известна дата премьеры сериала «Полёт»

Телеканал ТНТ объявил дату релиза сериала Петра Тодоровского — младшего «Полёт».

Как сообщили RT в пресс-службе вещателя, премьера состоится 25 января в 21:00 на ТНТ и видеоплатформе Premier.

«Полёт» снят в жанре психологической драмы. Согласно сюжету, герои, отправляющиеся в командировку сотрудники строительной компании, по воле случая пропускают свой рейс, а затем узнают, что их самолёт разбился. Близость смерти заставляет людей пересмотреть свою жизнь. Однако, по словам создателей сериала, самое страшное персонажей ждёт впереди.

«Их объединяет афера, на которую они после той злосчастной командировки подписались вслед за директором фирмы Дмитрием Юрьевичем. Так канвой для серьёзного психологического материала, который поднимает философские вопросы, становится остросюжетная линия — она будет держать зрителей в напряжении до самого финала», — пояснили на ТНТ.

Роли в сериале исполнили Никита и Михаил Ефремовы, Юлия Хлынина, Александр Робак, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Евгения Добровольская, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова и другие артисты.

Продюсерами картины стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, ранее выпустившие такие проекты, как «Полицейский с Рублёвки», «Сладкая жизнь», «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».