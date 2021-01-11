Синоптики предупредили о похолодании до -32 °С в Самарской области

Синоптики предупредили о похолодании в Самарской области.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Во вторник, 12 января, в Самаре сохранится переменная облачность, местами небольшой снег. Прогнозируется -18…-20 °С днём, местами температура упадёт до -26 °С. В ночное время ожидается до -23 °С.

13 января температура воздуха в Самаре днём будет до -18 °С, ночью — местами до -32 °С.

14 января в регионе прогнозируют сильный снегопад, местами метель и порывы ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха составит -11…-13 °С днём, ночью местами похолодает до -27 °С.

Ранее, как сообщало «Реальное время», синоптики предупредили о морозах до -32 °С в Татарстане.