Синоптики предупредили о морозах до -32 °С в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В ночные и утренние часы 12 января местами ожидается туман. Температура воздуха составит до -27 °С, при прояснениях — до -32 °С.

Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук, в беседе с URA.RU рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года.