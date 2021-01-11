Синоптики предупредили о морозах до -32 °С в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
Синоптики предупредили о морозах до -32 °С в Татарстане
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В ночные и утренние часы 12 января местами ожидается туман. Температура воздуха составит до -27 °С, при прояснениях — до -32 °С.

Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук, в беседе с URA.RU рассказала о возможной природной аномалии в Сибири и на Урале летом 2021 года.

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