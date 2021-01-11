В Московском зоопарке запустили акцию по сбору ёлок и сосен.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России», — заявили в пресс-службе зоосада.

Деревья принимаются только от компаний, поскольку домашние новогодние ёлки могут быть опасны для животных — на их ветках зачастую остаются фрагменты украшений, гирлянд.

Акция пройдёт до 20 января.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок, сдать деревья можно в Казани и Набережных Челнах с 8 по 31 января 2021 года.