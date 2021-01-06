В Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Поволжскую экологическую компанию.
Уточняется, что контейнеры уже установлены на городских улицах.
По имеющимся данным, в рамках инициативы принимаются целые деревья или ветви елей, пихты и сосны без мишуры, игрушек и других украшений.
Собранные в Казани деревья передадут на корм и подстилку для коз, а деревья из Челнов будут измельчены и использованы как топливо для печей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.