В Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок

Короткая ссылка
В Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок, сдать деревья можно в Казани и Набережных Челнах с 8 по 31 января 2021 года.
В Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Поволжскую экологическую компанию.

Уточняется, что контейнеры уже установлены на городских улицах.

По имеющимся данным, в рамках инициативы принимаются целые деревья или ветви елей, пихты и сосны без мишуры, игрушек и других украшений.

Собранные в Казани деревья передадут на корм и подстилку для коз, а деревья из Челнов будут измельчены и использованы как топливо для печей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить