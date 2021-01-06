В Татарстане появились пункты приёма новогодних ёлок, сдать деревья можно в Казани и Набережных Челнах с 8 по 31 января 2021 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Поволжскую экологическую компанию.

Уточняется, что контейнеры уже установлены на городских улицах.

По имеющимся данным, в рамках инициативы принимаются целые деревья или ветви елей, пихты и сосны без мишуры, игрушек и других украшений.

Собранные в Казани деревья передадут на корм и подстилку для коз, а деревья из Челнов будут измельчены и использованы как топливо для печей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Щёлкове дайверы установили ёлку на дне водоёма.