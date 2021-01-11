Заболевшая COVID-19 Анастасия Мельникова рассказала о самочувствии

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Актриса и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова, заболевшая COVID-19, рассказала о своём самочувствии.
Заболевшая COVID-19 Анастасия Мельникова рассказала о самочувствии
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Сейчас уже получше чувствую себя, но пока такая слабость присутствует. Про здоровье неприлично говорить, но спасибо большое за внимание. Пока мы закрыты на самоизоляции. Завтра уже будем делать контрольный мазок. Но у меня пока всё ещё есть симптомы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам Мельниковой, им с дочерью предстоит провести в самоизоляции около недели.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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