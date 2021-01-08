Синоптики рассказали о погоде в Прикамье

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В воскресенье, 10 января, в Пермский край придёт похолодание, сообщают синоптики.
Синоптики рассказали о погоде в Прикамье
  • РИА Новости

Об этом пишет портал properm.ru.   

В субботу, 9 января, дневная температура на юге и западе Прикамья составит от -11 до -6 °С, а на востоке и севере от -13 °С. Ожидаются умеренные осадки. Ветер восточный, юго-восточный, 3—8 м/с.

В воскресенье, 10 января, в Пермский край придёт похолодание. Температура воздуха в дневное время может опуститься до -22…-17 °С. Возможны осадки в виде слабого снега и метелей. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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