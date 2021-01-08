В Гидрометцентре рассказали о погоде в Сибири в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Сибири в ближайшие дни.

Он сообщил, что «завтра и послезавтра в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях — до -30...-35 ˚С».

«Очень холодная погода будет на самом юге Красноярского края, в самом Красноярске, в Хакасии, в Абакане… Послезавтра морозы чуть ослабнут, примерно на 6—8 ˚С. Температурный фон будет до -25...-28 ˚С. Затем на юге Западной Сибири наступит повышение температуры до нормальных значений», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, дневные температуры составят -10...-16 ˚С.

«Но это только на один день такое повышение температуры. Уже 11 января во всех этих регионах температура понизится на 5—6 ˚С, и 12 января ожидается возвращение холодной погоды на 8—12 ˚С ниже нормы», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.