Спасатели предупредили о морозах до -25 ˚С в Ленобласти

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Спасатели предупредили о морозах в Ленинградской области.
Спасатели предупредили о морозах до -25 ˚С в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«8 января ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 4 — 9 м/с. Температура воздуха в течение суток -4...-9 ˚С, ночью местами на востоке до -13 ˚С. На дорогах местами гололедица», — заявили в ведомстве.

В ночь на субботу, 9 января, прогнозируется до -22 ˚С, а 10 января температура воздуха в ночное время составит -13...-18 ˚С, при прояснении местами -20...-25 ˚С.

Днём ожидается -10...-15 ˚С, на востоке местами до -20 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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