Дирижёр Полянский рассказал о планах на 2021 год

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Дирижёр Валерий Полянский рассказал о планах на 2021 год.
Дирижёр Полянский рассказал о планах на 2021 год
  • Pixabay

«В рамках филармонического абонемента в Концертном зале имени Чайковского 27 января Государственная академическая капелла России представит оперу Верди «Фальстаф». Принципиальный для меня момент — это исполнение мотетов Брукнера для хора a cappella», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, программ много, но планировать концерты во время пандемии — неблагодарное дело. Как пояснил Полянский, в 2020 году у него отменили четыре выступления, что-то перенесли, было много замен.

«Сейчас все артисты и концертные площадки ждут развития событий после 15 января, когда заканчивается срок введённых осенью ограничений из-за пандемии», — добавил дирижёр.

В декабре 2020 года дирижёр Филипп Чижевский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

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