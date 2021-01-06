Спасатели предупредили о морозах до -35 °С в Томской области

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В Томской области объявили оперативное предупреждение из-за морозов.
Спасатели предупредили о морозах до -35 °С в Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С 7 по 8 января в регионе будет холодная погода с минимальной температурой воздуха -35 °С и ниже.

Спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за низких температур.

В жилых помещениях не рекомендуется оставлять отопительные приборы без присмотра. Нежелательно перегружать электросеть одновременным включением нескольких приборов.

Также специалисты советуют одеваться теплее и по возможности избегать продолжительного нахождения на улице.

Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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