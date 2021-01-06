Виктория Лукина рассказала о работе с актёрами старой школы

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Актриса Виктория Лукина рассказала о работе с артистами старой школы.
Виктория Лукина рассказала о работе с актёрами старой школы
  • ©kino-teatr.ru

«Я играю в «Вишнёвом саде» со Станиславом Андреевичем Любшиным. Уже девять лет. Он играет Фирса. Он тоже «щепкинский» актёр, учился параллельно с моими будущими педагогами», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Любшин — уникальный, это человек старой закалки, который всегда поддержит и направит.

«Любшин никогда не претендует на что-то лишнее. Он не требует для себя люкс-условий на площадке. Ведёт себя намного скромнее, чем некоторые молодые звёзды», — добавила Лукина.

Ранее кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о феномене образа Виктора Цоя в кино.

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