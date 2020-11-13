Эксперт рассказал о феномене образа Цоя в кино

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Кинокритик и журналист Александр Шпагин рассказал о феномене образа Виктора Цоя в кино.
Эксперт рассказал о феномене образа Цоя в кино
  • © Кадр из фильма "Игла"

«Нет тем, которые изжили себя вообще, — их не существует в природе. Потому что каждую тему можно повернуть по-своему, интересно и авторски подойти, нет исчезнувших. Поэтому Цой будет сниматься», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, можно найти новый ключ к старой эпохе, показать взаимодействие старых тем с новой.

«А эпохи всё время меняются, поэтому это бесконечно. Цой так Цой. Будет фильм биографический про Цоя —  тоже пойдут с удовольствием смотреть», — считает Шагин.

Вместе с тем он отметил, что существует проблема ремейков.

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