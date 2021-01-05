Вильфанд: 2020 год установил рекорд по теплу в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что впервые за всю историю метеонаблюдений 2020 год стал рекордно тёплым во всех федеральных округах России, исключением стал лишь Северо-Кавказский федеральный округ.
Вильфанд: 2020 год установил рекорд по теплу в России
  • globallookpress.com

«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский федеральный округ. Это удивительно, просто редчайший случай. Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что в Москве в 2020 году среднегодовая температура оказалась сразу на 3 °С выше нормы.

По его словам, рекорды связаны с глобальным потеплением.

Ранее Вильфанд рассказал о «погодных аномалиях» в регионах России.

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