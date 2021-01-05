Вильфанд: 2020 год установил рекорд по теплу в России
- globallookpress.com
«Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский федеральный округ. Это удивительно, просто редчайший случай. Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что в Москве в 2020 году среднегодовая температура оказалась сразу на 3 °С выше нормы.
По его словам, рекорды связаны с глобальным потеплением.
Ранее Вильфанд рассказал о «погодных аномалиях» в регионах России.