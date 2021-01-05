Вильфанд рассказал о «погодных аномалиях» в регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах России в ближайшие дни ожидается аномальная температура.
Вильфанд рассказал о «погодных аномалиях» в регионах России
  • globallookpress.com

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус -25...-30 °С, что ниже нормы на 5—10 °С. Совершенно холодная погода», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в Дальневосточном федеральном округе ожидается тёплая погода. По его словам, на севере Таймыра и в Якутии температура выше нормы на 20—25 °С.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15—18 °С ниже нормы. Морозы будут доходить до -40...-43 °С. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады», — отметил синоптик.

По данным Вильфанда, на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве также прогнозируется аномальный холод.

Ранее климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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