В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Рождество

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается облачная погода и температура в пределах -6 °С...-8 °С.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Рождество
  • globallookpress.com

«В ночь на 7 января температура в Москве будет составлять -6 °С...-8 °С, а по области — до -10 °С. Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы. Днём температура будет повышаться до -5 °С. Такая погода будет характерна для всего центра европейской части России», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что на Рождество ожидается облачная погода и небольшой снег.

«Повысится высота снежного покрова, может, на пару сантиметров», — заявил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России в ближайшие дни ожидается аномальная температура.

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