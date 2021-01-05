В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Рождество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 7 января в Москве ожидается облачная погода и температура в пределах -6 °С...-8 °С.

«В ночь на 7 января температура в Москве будет составлять -6 °С...-8 °С, а по области — до -10 °С. Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы. Днём температура будет повышаться до -5 °С. Такая погода будет характерна для всего центра европейской части России», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что на Рождество ожидается облачная погода и небольшой снег.

«Повысится высота снежного покрова, может, на пару сантиметров», — заявил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России в ближайшие дни ожидается аномальная температура.