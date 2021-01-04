Умерла британская актриса Барбара Шелли

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Британская актриса Барбара Шелли скончалась в возрасте 88 лет.
Умерла британская актриса Барбара Шелли
  • © Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что, хотя Шелли недавно переболела коронавирусом, COVID-19 не является причиной её смерти. 

По данным издания, чаще всего актриса снималась в фильмах ужасов. Так, например, она известна зрителям по своим ролям в фильмах «Деревня проклятых», «Горгона», «Дракула: Принц тьмы» и так далее.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет.

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