Умерла британская актриса Барбара Шелли

Британская актриса Барбара Шелли скончалась в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что, хотя Шелли недавно переболела коронавирусом, COVID-19 не является причиной её смерти.

По данным издания, чаще всего актриса снималась в фильмах ужасов. Так, например, она известна зрителям по своим ролям в фильмах «Деревня проклятых», «Горгона», «Дракула: Принц тьмы» и так далее.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет.