TMZ: умерла американская актриса Таня Робертс

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Американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет. Об этом информирует портал TMZ.
TMZ: умерла американская актриса Таня Робертс
  • Reuters

По словам представителя актрисы, она упала во время прогулки с собаками и получила тяжёлую травму. Женщину доставили в больницу, где она скончалась 3 января.

Таня Робертс исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», также она сыграла главные роли в фильмах «Повелитель зверей», «Почти беременна» и «Шина — королева джунглей».

В сентябре умерла британская актриса Дайана Ригг, известная ролями в сериалах «Мстители» и «Игра престолов», а также в одном из фильмов о Джеймсе Бонде.

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