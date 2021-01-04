TMZ: умерла американская актриса Таня Робертс

Американская актриса и модель Таня Робертс скончалась в возрасте 65 лет. Об этом информирует портал TMZ.

По словам представителя актрисы, она упала во время прогулки с собаками и получила тяжёлую травму. Женщину доставили в больницу, где она скончалась 3 января.

Таня Робертс исполнила роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», также она сыграла главные роли в фильмах «Повелитель зверей», «Почти беременна» и «Шина — королева джунглей».

В сентябре умерла британская актриса Дайана Ригг, известная ролями в сериалах «Мстители» и «Игра престолов», а также в одном из фильмов о Джеймсе Бонде.